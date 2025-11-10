«Суджанское ДРСУ №2» отремонтирует дорогу в Курской области за 201 млн

Казенное учреждение «Курскавтодор» заключило контракт на ремонт автомобильной дороги Обоянь — Солнцево — Мантурово в Солнцевском районе Курской области с местным ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление №2» («Суджанское ДРСУ №2») по начальной цене 201,4 млн руб. Общая протяженность участков — 5,75 км. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В ходе конкурса за подряд конкурировали две компании с одинаковым ценовым предложением, совпадающим с начальной стоимостью. Название второго юрлица не разглашается.

Источник финансирования — облбюджет. «Суджанскому ДРСУ №2» до 30 ноября необходимо обновить асфальтовое покрытие, восстановить водопропускные трубы и посадочные площадки, укрепить обочины, заменить дорожные знаки и нанести разметку. Гарантийные сроки на различные виды работ составляют от трех месяцев до пяти лет.

По данным Rusprofile, ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2» зарегистрировано в городе Суджа Курской области в марте 2005 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Николай Ильинов. Информация об учредителях не разглашается. Выручка компании за 2024 год составила 3,7 млрд руб., прибыль — 3,2 млн руб.

Предыдущий конкурс на ремонт дороги Обоянь — Солнцево — Мантурово, объявленный в октябре, «Курскавтодор» отменил. Начальная цена контракта тогда составляла 146,7 млн руб.

Кабира Гасанова