В Курской области ищут подрядчика для ремонта дороги за 146,7 млн рублей

Областное казенное учреждение «Курскавтодор» ищет подрядчика для ремонта участка дороги Обоянь — Солнцево — Мантурово протяженностью 5,8 км в Солнцевском районе Курской области. Начальная цена контракта составляет 146,7 млн руб. Это следует из данных портала госзакупок.

Средства выделят из облбюджета. Согласно конкурсной документации, до 30 октября 2026 года подрядчику необходимо обновить асфальтовое покрытие, восстановить водопропускные трубы и посадочные площадки, укрепить обочины, отремонтировать съезды, заменить дорожные знаки и нанести разметку. Гарантийные сроки на асфальтобетонное покрытие составляют пять лет, на дорожную разметку — от трех до 12 месяцев, на обочины — не менее года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 октября, итоги подведут 22-го.

В конце сентября «Курскавтодор» объявил два электронных конкурса на ремонт шести дорог в двух районах Курской области общей протяженностью 25,4 км. Совокупная сумма начальных цен контрактов составила 466,3 млн руб.

Кабира Гасанова