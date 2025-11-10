Депутат Владимир Кошелев призвал наказать виновных в гибели пенсионерки в Самаре

Депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев обратился к прокурору Самарской области Сергею Берижицкому и руководителю СУ СК РФ по региону Павлу Олейнику с просьбой взять на личный контроль расследование уголовного дела после гибели пенсионерки в коллекторе. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Инцидент произошел в сентябре текущего года в Самаре. Пожилая женщина, награжденная медалью материнства СССР I степени, несколько дней провела в коллекторе, упав в незакрытую яму, и скончалась от полученных травм. В СУ СКР по Самарской области расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

По словам господина Кошелева, необходимо принять исчерпывающие меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности. «Считаю, что чудовищное происшествие в Самаре — не просто частный случай, а симптом глубокого системного кризиса, в котором пребывает жилищно-коммунальное хозяйство по всей стране. Сложившаяся система ЖКХ не имеет единого ответственного хозяина и эффективного надзора. Ею занимаются все понемногу, но в итоге ответственность размывается между множеством организаций и уровней управления. Необходимы системные изменения, чтобы такие чудовищные трагедии больше не повторялись. Требуется не только наказания виновных в этом конкретном случае, но и коренного пересмотра организации контроля за безопасностью коммунальной инфраструктуры»,— отметил депутат.

Андрей Сазонов