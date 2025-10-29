ФРС снизила ставку до 3,75–4%

Федеральная резервная система США снизила учетную ставку на 25 базисных пунктов. Ее новый диапазон составляет 3,75–4%, сообщается в пресс-релизе американского регулятора. Это второе снижение с декабря 2024 года. Президент США Дональд Трамп настаивает на более агрессивном снижении ставки.

В связи с шатдауном в США важные экономические показатели, которые учитывает регулятор, не публикуются. В пресс-релизе ФРС говорится, что комитет стремиться к достижению максимального уровня занятости и инфляции в 2%, но при принятии решения был отмечен небольшой рост безработицы и замедление роста занятости.

На предыдущем заседании 17 сентября ФРС впервые в 2025 году снизила ставку — с 4,25–4,5% до 4-4,25%. До этого ставка оставалась без изменений на протяжении пяти заседаний подряд. Следующее заседание американского регулятора запланировано на 9-10 декабря.