В Крыму пресекли канал незаконной миграции

Двух жителей Бахчисарайского района Крыма задержали по обвинению в организации незаконной миграции на полуостров. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

По информации российской спецслужбы, двое крымчан разыскивали иностранцев, желающих нелегально работать на территории полуострова, помогали им найти жилье и привлекали к работе на стройках в Сакском и Белогорском районах.

«Следственным отделом УФСБ в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы»,— уточнили в УФСБ.

Летом власти Крыма запретили работать мигрантам в 48 сферах экономической деятельности, кроме строительства и туризма. Глава региона Сергей Аксенов неоднократно выступал за ужесточение миграционной политики.

Александр Дремлюгин, Симферополь