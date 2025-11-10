Директор департамента Минпромторга Кузнецов арестован по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Кузнецов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Михаил Кузнецов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Арест Михаила Кузнецова продлится два месяца, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

О задержании Михаила Кузнецова сообщили в Минпромторге 7 ноября. Он занимал должность директора департамента машиностроения для ТЭК с декабря 2022 года. До этого работал в Минэнерго России, в компании «Русский уголь», в Федеральном агентстве по недропользованию и в ЛУКОЙЛе.