В Москве задержали директора департамента машиностроения ТЭК Минпромторга

Директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаил Кузнецов задержан в Москве. Об этом сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»

Минпромторг взаимодействует со следственными органами и оказывает им содействие, добавили в ведомстве. Причина задержания не раскрывается. По информации источников РБК, господин Кузнецов подозревается в коррупции.

Михаил Кузнецов занимает должность директора департамента машиностроения для ТЭК с декабря 2022 года. До этого работал в Минэнерго России, в компании «Русский уголь», Федеральном агентстве по недропользованию и в ЛУКОЙЛе.

