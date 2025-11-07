В Москве задержали директора департамента машиностроения ТЭК Минпромторга
Директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаил Кузнецов задержан в Москве. Об этом сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
Минпромторг взаимодействует со следственными органами и оказывает им содействие, добавили в ведомстве. Причина задержания не раскрывается. По информации источников РБК, господин Кузнецов подозревается в коррупции.
Михаил Кузнецов занимает должность директора департамента машиностроения для ТЭК с декабря 2022 года. До этого работал в Минэнерго России, в компании «Русский уголь», Федеральном агентстве по недропользованию и в ЛУКОЙЛе.