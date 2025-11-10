Под Ярославлем нашли нелегальную майнинг-ферму в зарослях борщевика

В Ярославской области энергетики «Россети Центр» пресекли хищение электроэнергии на 8,2 млн руб. нелегальными майнерами. В деревне Подвязново Ярославского округа обнаружили майнинговую ферму, потребившую 832,5 тыс. кВт*ч без договора. Об этом сообщили в компании.

Фото: ПАО «Россети Центр»

Оборудование для майнинга нашли после жалоб местных жителей на скачки напряжения. Ферма располагалась в небольшом дачном доме на участке с высоким забором и видеонаблюдением. На опубликованных компанией кадрах видны также заросли борщевика. Специалисты зафиксировали самовольное подключение к электросетям и передали материалы в полицию.

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Борис Эбзеев подчеркнул, что нелегальный майнинг угрожает надежности и безопасности электроснабжения. Все нарушения будут пресекаться, а виновные привлекаться к ответственности. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области установлены антимайнинговые тарифы на электроэнергию, согласно которым цена энергии увеличивается при росте потребления.

Антон Голицын