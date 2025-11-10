Избитый толпой в центре города саратовец выписан из больницы

Избитый толпой в центре города саратовец лечится амбулаторно, сообщили «Ъ — Средняя Волга» в областном минздраве. Пострадавшего увезли в больницу на носилках с перекрестка Дзержинского и Горького в центре Саратова в минувшую субботу вечером, сразу после драки.

«После оказанной помощи и выданных рекомендаций был выписан 9 ноября под амбулаторное наблюдение»,— рассказали в министерстве здравоохранения региона.

8 ноября после 21:00 порядка 20 человек на повышенных тонах начали выяснять отношения посреди проезжей части. В конце потасовки один лежал на земле и отбивался от ударов толпы. Участники драки разбежались до приезда полиции.

В тот же день СУ СКР по Саратовской области возбудило дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Следствие устанавливает причастных, задержанных пока нет, уточнили «Ъ» в управлении.

Никита Маркелов