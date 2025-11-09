Глава СКР хочет знать, за что толпа избила жителя Саратова в центре города

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании избиения саратовца. Об этом сообщает силовое ведомство.

Заинтересовавшая главу СКР драка произошла 8 ноября около 21:00 по местному времени на пресечении ул. Горького и Дзержинского в центре Саратова. Обстоятельства попали на опубликованное в сети видео. Согласно пленке, не менее 20 человек громко выясняли отношения посреди проезжей части. Конфликт закончился избиением саратовца, который попал в больницу.

На место выезжала бригада МВД, о задержанных силовики не сообщали. СУ СКР по Саратовской области возбудило дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Ход расследования на контроль взяла прокуратура.

Теперь председатель СКР затребовал доклад о произошедшем. Соответствующее поручения получил Следственного управления по Саратовской области Дмитрий Костин.