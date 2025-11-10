В Ижевске группа подростков избила 15-летнего сверстника

Полиция установила всех причастных к групповому избиению 15-летнего юноши в лесополосе за ТРЦ «Молл Матрица» в Ижевске. В ближайшее время материалы направят в региональное СУ СКР. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Злой ижевчанин», Telegram Фото: «Злой ижевчанин», Telegram

Видеоролик избиения был опубликован в Telegram-канале «Злой Ижевчанин» сегодня днем. В посте указано, что инцидент произошел 7 ноября. На кадрах подростки издеваются над сверстником и наносят ему телесные повреждения.

Анастасия Лопатина