В ЕК не увидели препятствий для продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа в Евросоюзе

Санкции Евросоюза против РФ не мешают продать зарубежные активы российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) на территории ЕС. Такое мнение высказала представитель Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста.

«Сама компания ЛУКОЙЛ не находится под санкциями Евросоюза»,— пояснила госпожа Подеста журналистам в ответ на вопрос о возможной реализации активов компании в Румынии или других странах ЕС (цитата по ТАСС). Это значит, что активы ЛУКОЙЛа не подлежат блокировке и могут быть проданы.

При этом, по словам представителя ЕК, сделки по реализации активов должны соответствовать «существующим санкциям» Евросоюза. Речь идет об ограничениях на прямые транзакции в евро между ЕС и Россией.

В октябре США ввели санкции против ЛУКОЙЛа. Позднее к ограничениям присоединилась Великобритания. Нефтетрейдер Gunvor предложил российской компании выкупить ее зарубежный актив LUKOIL International GmbH. ЛУКОЙЛ согласился на сделку, однако Минфин США не выдал Gunvor лицензию на ведение бизнеса до окончания боевых действий на Украине. После этого нефтетрейдер предложение отозвал.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть повисла в воздухе».