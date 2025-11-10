Лионель Месси посетил обновленный стадион «Барселоны» Camp Nou

Аргентинский форвард «Интер Майами» посетил находящийся на реконструкции Camp Nou — домашний стадион испанского футбольного клуба «Барселона», за который он выступал на протяжении 17 сезонов. Об этом игрок сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вчера вечером я вернулся в место, по которому скучаю всей душой. Здесь я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Надеюсь, однажды я смогу вернуться снова. И не только чтобы попрощаться как игрок, чего мне так и не удалось сделать»,— написал Месси.

Camp Nou находится на реконструкции с 2022 года. Изначально команда запланировала возвращение на арену на 10 августа, однако «Барселоне» не удалось в срок получить соответствующую лицензию от городских властей. 7 ноября команда провела на стадионе открытую тренировку. Ожидается, что 22 ноября клуб проведет на Camp Nou матч 13-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао.

В составе «Барселоны» Лионель Месси завоевал 35 трофеев, в том числе десять раз выигрывал чемпионат страны, а также стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он выступал за французский «Пари Сен-Жермен». Вместе со сборной Аргентины футболист стал чемпионом мира (2022) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024), а также завоевал золото Олимпийских игр (2008). Нападающий является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

Таисия Орлова