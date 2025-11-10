Петербургская ГК «ЦРТ» запустит видеонаблюдение с распознаванием лиц в Воронеже

Входящая в экосистему ПАО «Сбербанк» и занимающаяся разработкой интеллектуальных речевых технологий и технологий распознавания лиц петербургская ГК «ЦРТ» стала победителем аукциона по поставке программно-аппаратного комплекса систем видеонаблюдения с идентификацией личности воронежскому муниципальному учреждению «Безопасный город». Стоимость контракта составит 57,1 млн рублей, сообщает «Ъ-Черноземье».

Уточняется, что на торги в Воронеже заявилась дочерняя структура ГК «ЦРТ» — ООО «Центр речевых технологий». При этом комиссия признала аукцион несостоявшимся: все поданные заявки были отклонены из-за несоответствия требованиям. В то же время, на основании существующего положения о контрактной системе, соглашение с петербургской компанией все же было заключено напрямую, как если бы она была единственным поставщиком.

Согласно открытым данным, в ГК «ЦРТ» входят ООО «ЦРТ», «ЦРТ-Инновации» и «ЦРТ-Софт». Основное юрлицо ООО «ЦРТ» зарегистрировано в сентябре 1997 года в Петербурге для разработки компьютерного программного обеспечения. Генеральным директором указан Дмитрий Дырмовский.

Подробнее — в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цедрик