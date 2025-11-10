В Екатеринбурге к декабрю развернут три площадки для новогодних ярмарок

В Екатеринбурге согласовали план проведения трех новогодних ярмарок, сообщили в мэрии. Местные жители и гости города смогут посетить их до 31 декабря.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Центральная ярмарка начнется 5 декабря на площади 1905 года. Она будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00. Ярмарка выходного дня на улице Заводская, 15/7, начала работу 8 ноября и будет открыта каждые выходные в ноябре и декабре с 09:00 до 20:00. Еще одна площадка для ярмарки будет размещаться в ледовом городке на улице Горького, 4в, в Историческом сквере. Она будет работать 30 и 31 декабря с 10:00 до 22:00.

Ранее администрация Екатеринбурга не смогла найти подрядчика для строительства ледового городка в Историческом сквере.

Полина Бабинцева