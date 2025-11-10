Ярославские депутаты предложили сделать парковки бесплатными по выходным и ночью

Группа депутатов областной думы внесла проект закона «О регулировании отдельных вопросов организации платных парковок на территории Ярославской области». Он предполагает, что платные парковки будут бесплатными в выходные и праздничные дни, а также с 20:00 до 08:00 в будни. Документ опубликован на сайте Ярославской областной думы.

Напомним, ранее в правительстве области заявляли, что платить за парковки придется вне зависимости от дня недели, бесплатная парковка ночью предусматривалась только для резидентов. При этом правила парковки планировалось регулировать на уровне правительства, а не закона.

Проект внесли 14 депутатов, входящие во фракцию «Единая Россия»: Антон Капралов, Илья Осипов, Тигран Казарян, Сергей Давлетов и другие. Документ рассмотрит комитет по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.

Напомним, платные парковки в Ярославле должны заработать в декабре 2025 года, а в 2026 году — в других туристических центрах области.

Антон Голицын