Богатые тоже платят

В Ярославскую областную думу внесен проект закона о льготах при пользовании платными парковками. Его обсудили на заседании профильного комитета. У депутатов возникло немало вопросов не только по льготам, но и по самими платным парковкам. Необходимость платить жителям центра Ярославля сравнили с налогом на роскошь. В правительстве же уверены, что жители позитивно оценят перемены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разметка для платной парковки в центре Ярославля

Фото: Зоя Голицына Разметка для платной парковки в центре Ярославля

Фото: Зоя Голицына

Платное парковочное пространство в Ярославле планируется запустить 20 декабря 2025 года, сообщил директор регионального Центра организации дорожного движения Кирилл Крюков на заседании комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости областной думы 21 октября.

Оплатить парковку можно будет с помощью специального портала и приложения, а также смс и терминалов банкоматов. Уличных паркоматов не будет. Бесплатной будет стоянка до 15 минут. Штраф за неоплату будет накладываться, если деньги не внесены до 00:00. Для граждан он составит 3 тыс. руб. Час парковки в историческом центре Ярославля будет стоить 150 руб. Эта стоимость будет меняться по итогам квартала: если заполняемость определенных парковочных мест будет превышать 85%, то стоимость вырастет до максимальных 230 руб., если заполняемость будет ниже 50% — то будет понижение. В иных случаях тариф останется прежним.

Для автомобилей, зарегистрированных в Ярославской области, по всему региону будет действовать скидка в 50%. Таким образом час парковки в центре Ярославля будет обходиться в 75 руб.

Предусмотрен абонемент на платную парковку. В Ярославле он обойдется в 5,4 тыс. руб. в месяц или 32,9 тыс. руб. в год, скидок на абонемент для местных жителей не будет. Для жителей домов, которые попадают в зону платного парковочного пространства, предусмотрены резидентные разрешения. Бесплатно резиденты смогут парковаться с 20:00 до 8:00, а в любое время — за 300 руб. в месяц или 1,7 тыс. руб. в год. Но разрешения будут действовать не во всей платной зоне, а только в квартале, где живет резидент. В других кварталах он будет платить по общему тарифу. На одну квартиру или частный дом предусмотрено одно парковочное разрешение. Если у семьи больше одного автомобиля, второе авто будет существовать на общих условиях. Депутаты констатировали, что жителям центра, где парковок во дворах очень мало, придется или платить, или отказываться от машин.

«Он поехал на соседнюю зону, а там с него взяли деньги или штраф. Получается вот такой скрытый налог на роскошь»,— прокомментировал этот момент депутат Павел Исаев.

«Надо ходить пешком»,— заметила в ходе дебатов председатель комитета Лариса Ушакова. Во время обсуждения члены комитета уточнили у директора ЦОДД, планируется ли в городе применять опыт Москвы, где в праздничные дни платная парковка становится бесплатной. Господин Крюков пояснил, что такое решение пока не принято.

«Мы приняли решение хотя бы по итогам одного квартала думать о необходимости введения дополнительных условий, то есть праздничных, выходных. В настоящее время мы хотим посмотреть именно по заполняемости и востребованности»,— пояснил Кирилл Крюков.

По предварительным расчетам, работа единого платного парковочного пространства принесет в бюджет региона в 2026 году порядка 350 млн руб.

Заработанные деньги, за вычетом расходов на обслуживание парковки, пойдут на ремонт или содержание дорог. У депутатов планы введения платных парковок вызвали немало вопросов и сомнений.

«А как будет у школ, у больниц, где человек приехал там на 15-20 минут? Нелепо же платить за то, что я приехал ребенка с детского садика забирать. Это будет очень большая социальная неприятность, это я мягко сказал»,— сказал господин Бирук.

Проектом закона, внесенным губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, предложены льготные категории, скидки на парковку для которых составят 60% (в некоторых случаях более 60%). Это машины инвалидов, многодетных семей, участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза, участников СВО, ветеранов боевых действий.

«Если я правильно понял, то вообще бесплатного у нас не будет ничего, у нас будет просто скидка для разных категорий. То есть Герой Советского Союза Валентина Терешкова приедет в город, она тоже платит?»— спросил депутат Павел Исаев, на что получил положительный ответ директора ЦОДД.

Кирилл Крюков пояснил, что два бесплатных часа в сутки будет даваться на стоянку около государственных медучреждений, с третьего часа нужно будет вносить плату по установленному тарифу. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин усомнился в том, что все льготники, в частности многодетные семьи, сразу смогут воспользоваться положенными скидками, так как для этого семьям нужно будет подтвердить свой статус через МФЦ или «Госуслуги».

Депутат Елена Кузнецова высказала опасение, что платные парковки не привлекут, а отпугнут туристов. Директор ЦОДД Кирилл Крюков с ней не согласился.

«Да, необходимо думать о туристах, о поступлениях, но также необходимо думать и о комфорте, в том числе туристов. Но в первую очередь о комфорте граждан, чтобы инфраструктура была безопасная, упорядоченная и понятная»,— ответил господин Крюков.

Депутат Андрей Власов предположил, что ярославцы негативно воспримут введение платных парковок. «Эта история вызовет огромный негатив в обществе. То, что мы сейчас говорим здесь, — это малая часть того, что вам будет сказано на думе, и одна миллиардная часть того, что вам скажут на улицах люди»,— обратился господин Власов.

Директор ЦОДД сослался на опыт Москвы, где жители, по его словам, оценили плюсы платного парковочного пространства.

«В настоящее время понятны опасения граждан, потому что это новое и непонятное. В Москве сначала тоже граждане воспринимали это в штыки. А сейчас поступает большое количество обращений, где люди просят сделать платную парковку около их домов, потому что им надоела стоянка стороннего транспорта»,— сказал Кирилл Крюков.

В итоге депутаты проголосовали за проект закона о льготах в первом чтении, но решили разработать к нему собственные поправки.

Алла Чижова