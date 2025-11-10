Греф пришел на встречу к Путину с умным кольцом на руке

Председатель правления Сбербанка Герман Греф пришел на встречу к президенту Владимиру Путину с умным кольцом на руке. «Сбер» запустил девайс в продажу в конце сентября.

Во время встречи в Кремле Герман Греф рассказал главе государства о рекордных дивидендах банка. Также он упомянул технологические новинки компании, в том числе бесконтактную оплату.

Умное кольцо «Сбера» — это устройство, отслеживающее показатели здоровья (ресурс организма, качество сна, уровень стресса и активности). На базе GigaChat кольцо может давать пользователю персональные рекомендации. Девайс весит 5 г и работает до семи дней без подзарядки. Его можно приобрести в нескольких цветах — матовый серый и матовый черный, серый и черный хром. Первое умное кольцо Сбербанк представил в декабре прошлого года.