«Сбер» запустил продажи умного кольца

«Сбер» выпустил умное кольцо, которое отслеживает показатели здоровья и дает персональные консультации на базе GigaChat. Гаджет предоставляет точную информацию о самочувствии круглосуточно, заявили в банке.

Датчики кольца отслеживают пульс, сатурацию (показатель насыщения крови кислородом), физическую активность и фазы сна. Полученные сведения собирают в комплексные метрики: длительность и качество сна, уровень стресса, а также «запас ресурса» (совокупная производная всех показателей).

Полученная информация отображается в мобильном приложении. При отклонениях показателей от нормы пользователю приходит уведомление, также ему рекомендуют проконсультироваться с врачом «Сберздоровья». К разработке устройства привлекли медицинских экспертов, в том числе из ННГУ им. Лобачевского и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

Кольцо весит 5 грамм, его корпус сделан из титанового сплава, а внутренняя часть покрыта гиппоаллергенным полимером. Устройство представлено в двух цветах — черный и серый хром. Стоимость — 24 990 руб. Сегодня начались продажи кольца для пользователей, которые подписались на уведомление о старте продаж, с 24 сентября его можно будет купить всем остальным.

Презентация умного кольца от «Сбера» состоялась в декабре прошлого года. Его показали в том числе Владимиру Путину.