Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, в каких продуктах содержатся флаванолы и как они воздействуют на организм.

Какао, ягоды и красное вино стимулируют работу мозга. Все благодаря флаванолам — веществам, которые придают яркий вяжущий вкус этим продуктам. Ученые из японского технологического института предположили, что именно они через вкусовые рецепторы посылают сигналы и воздействуют на нервную систему, улучшая память и внимание. Результаты эксперимента, в котором участвовали мыши, опубликованы в научном журнале Current Research in Food Science. Животные, которым в организм поступали флаванолы в разных дозировках, вели себя активнее, обучались быстрее и показывали более высокие результаты, в отличие от своих собратьев, которые пили воду. Кроме того, ученые обнаружили, что у первой группы подопытных вырос уровень дофамина и других гормонов, которые повышают концентрацию. Эффект напоминал легкий стресс, как после физической нагрузки. Как резюмировали исследователи, несмотря на то, что сами по себе флаванолы плохо усваиваются организмом, вероятно, в их силах воздействовать на мозг через сенсорные рецепторы, запуская важные процессы. Кроме красного вина, черной смородины, ежевики, яблок, некоторых овощей и орехов, флаванолы можно найти в темном шоколаде. Когда ученые говорят о невероятно полезных свойствах этого десерта, они апеллируют именно к этим веществам в какао-бобах. Так что можно смело включать все вышеперечисленное в рацион. Конечно, не забывая об умеренности.

Анна Кулецкая