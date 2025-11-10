РЖД прокомментировали данные Reuters об ограничении поставок в порт Туапсе

«Российские железные дороги» ограничивают поставки в порт Туапсе одного вида грузов. Речь идет об угле, рассказали “Ъ” в пресс-службе компании. На прошлой неделе Reuters сообщило о введении ограничений на поставки до 8 ноября, при этом в публикации упоминалась атака беспилотников. Сегодня агентство сообщило о продлении ограничений.

Полученный “Ъ” комментарий РЖД не подтверждает связь между решением по грузопотоку и возможным повреждением инфраструктуры. В компании подчеркнули, что РЖД осуществляет прием груза в направлении портовых терминалов в соответствии с их перерабатывающей способностью. С начала ноября количество вагонов с углем, прибывающих на Северо-Кавказскую железную дорогу в адрес порта Туапсе, превышало его фактическую перерабатывающую способность, пояснили в пресс-службе.

В РЖД добавили, что были вынуждены регулировать подвод вагонов и ввести ограничение на погрузку угля в адрес порта, чтобы не допустить сверхнормативного скопления подвижного состава в очереди под выгрузку. Текущее ограничение действует до 13 ноября. Грузоотправителей оповещают об изменении сроков погрузки через интегрированные IT-системы, уточнили в компании.

Анна Перова, Краснодар