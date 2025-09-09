Хинштейн сообщил о разрушении ВСУ 86 церквей и памятников в Курской области

Перечень поврежденных и разрушенных ВСУ объектов культурного наследия (ОКН) в Курской области «Белая книга» насчитывает уже 86 строений. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что считает список неисчерпывающим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Суджанском районе Курской области, разрушенный ВСУ (архивное фото)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Суджанском районе Курской области, разрушенный ВСУ (архивное фото)

В частности, в «Белую книгу» вошли 78 поврежденных ОКН, а именно 39 памятников архитектуры и истории, 27 памятников религиозного значения, 12 мест, созданных в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны.

Еще восемь ОКН из «Белой книги» уничтожены или сильно разрушены. В этом списке Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, «Дворец для любимой» в Кореневском районе, «Дом Чупилова» и «Дом купца Тараканова» в Судже, «Здание больницы М.И. Терещенко» в Глушково, «Церковь Иоанна Богослова, 1857 год» в Малой Локне, «Дом жилой» конца XIX — начала XX века в Рыльске, а также «Сторожка у северных ворот», входящая в ансамбль усадьбы Барятинских «Марьино».

По словам главы региона, в отдельный раздел «Белой книги» внесены храмы без статуса ОКН. Речь идет о семи объектах в Большесолдатском, Кореневском, Глушковском и Суджанском районах. Также пострадали 548 объектов археологического наследия.

«По каждому такому факту возбуждаются уголовные дела — эти преступления не имеют срока давности, и у меня нет никаких сомнений, что виновные понесут самое строгое наказание»,— добавил Александр Хинштейн.

«Белая книга» была создана при поддержке Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Национального центра исторической памяти при президенте в декабре 2024 года.

Алина Морозова