Минобороны РФ сообщило о зачистке 244 зданий в Красноармейске

Вооруженные силы (ВС) РФ зачистили за минувшие сутки 244 здания в городе Красноармейск (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР), где по-прежнему остаются в окружении части ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, российские штурмовые группы наступают в микрорайоне Динас (на севере города), а также в северо-западных и восточных кварталах Центрального района Красноармейска. Зачистка ведется на территории западной промзоны.

6 ноября министерство сообщало о продвижении в восточной части Центрального района, а также о зачистке от очагов сопротивления ВСУ в населенных пунктах в окрестностях Красноармейска. Один из них — село Гнатовка — уже перешел под контроль российских войск.

Сегодня Минобороны также сообщило о срыве попыток ВСУ деблокировать свои формирования в Красноармейске. По данным российского ведомства, украинские войска предприняли две попытки прорыва «котла» изнутри, еще 7 атак нанесли ВСУ извне окружения — из района населенного пункта Гришино (к северо-западу от Красноармейска).

Красноармейск расположен в западной части ДНР, в 55 км от Донецка. На территории города находится динасовый завод, который и дал название микрорайону, где сейчас идут бои. На предприятии производятся огнеупорные изделия, а также материалы и оборудование для металлургической промышленности.

Степан Мельчаков