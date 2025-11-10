Теннисные рейтинги
Рейтинг ATP
1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 11 050 очков. 2 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 000. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4960. 4 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4830. 5 (6). Бен Шелтон — 3970. 6 (4). Тейлор Фриц (оба — США) — 3935. 7 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3935. 8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3845. 9 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3845. 10 (11). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2990. 11 (13). Александр Бублик (Казахстан) — 2870. 12 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 2835. 13 (12). Даниил Медведев (Россия) — 2760. 14 (14). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2635. 15 (15). Хольгер Руне (Дания) — 2590. 16 (16). Андрей Рублев (Россия) — 2520. 17 (17). Иржи Легечка (Чехия) — 2325. 18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2320. 19 (19). Якуб Меншик (Чехия) — 2180. 20 (20). Томми Пол (США) — 2100.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 870 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8395. 3. (3). Кори Гауфф — 6763. 4 (4). Аманда Анисимова (обе — США) — 6287. 5 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850. 6 (5). Джессика Пегула — 5583. 7 (7). Мэдисон Киc (обе — США) — 4335. 8 (8). Джасмин Паолини (Италия) — 4325. 9 (9). Мирра Андреева — 4319. 10 (10). Екатерина Александрова (обе — Россия) — 3375. 11 (11). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3168. 12 (12). Клара Таусон (Дания) — 2770. 13 (13). Линда Носкова (Чехия) — 2641. 14 (14). Элина Свитолина (Украина) — 2595. 15 (15). Эмма Наварро (США) — 2515. 16 (16). Наоми Осака (Япония) — 2487. 17 (17). Людмила Самсонова — 2209. 18 (18). Виктория Мбоко (Канада) — 2157. 19 (19). Каролина Мухова (Чехия) — 1996. 20 (20). Элизе Мертенс (Бельгия) — 1969. 21 (21). Диана Шнайдер — 1866… 30 (30). Вероника Кудерметова — 1558… 33 (33). Анна Калинская — 1461… 47 (47). Анастасия Павлюченкова — 1184… 51 (51). Анастасия Потапова — 1131… 62 (63). Анна Блинкова — 1018… 90 (88). Полина Кудерметова — 809… 97 (96). Оксана Селехметьева (все — Россия) — 783.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.