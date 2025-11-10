«Центр развития спортивной инфраструктуры» займется бассейном «Лазурный»

«Центр развития спортивной инфраструктуры» Ярославля займется реконструкцией бассейна «Лазурный». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии. Напомним, постановление о создании нового учреждения подписал мэр Артем Молчанов.

«Реконструкция (модернизация) объектов спорта требует особого внимания при осуществлении строительного контроля, поскольку в большинстве случаев требуется приобретение и установка сложного инженерно-технического оборудования, необходимого для надлежащего функционирования таких объектов»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в мэрии.

Сейчас заказчиком реконструкции бассейна «Лазурный» стоимостью более 1 млрд руб. выступает МКУ «Агентство по строительству». Как следует из ответа, новое учреждение займется не только вопросами реконструкции учреждений спорта, но и реализацией спортивных программ.

«МБУ «Центр развития спортивной инфраструктуры» в соответствии с видами деятельности, определенными уставом учреждения, будет осуществлять реализацию дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта»,— добавили в мэрии.

Также городские власти связали создание МБУ с проведением официальных спортивных мероприятий и соревнований различных уровней. Новая структура должна повысить их качество.

Антон Голицын