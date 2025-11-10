В Ярославле создадут «Центр развития спортивной инфраструктуры»

В Ярославле создадут муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры». Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов.

Основной целью деятельности МБУ станет работа в сфере реконструкции спортивных объектов города. Контролировать создание «Центра развития спортивной инфраструктуры» будет заместитель мэра — директор департамента градостроительства.

Финансировать расходы по созданию новой структуры будут за счет средств бюджета Ярославля по статье «другие общегосударственные расходы». В мэрии не ответили оперативно, для каких конкретных целей создается новая структура. Вопросами управления объектами физкультуры и спорта в городе занимается МАУ «Дирекция спортивных сооружений».

Ранее реконструкцией спортивных сооружений в городе занималось МКУ «Агентство по строительству». В частности, оно является заказчиком реконструкции бассейна «Лазурный». В сентябре губернатор Михаил Евраев сообщал, что власти решают судьбу стадиона «Шинник», который находится в муниципальной собственности.

Антон Голицын