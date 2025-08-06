Самарский регоператор по вывозу ТКО попросил подрядчиков снизить цены на услуги на треть

В Самарской области региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — АО «Экология» — обратился к подрядчикам, транспортирующим ТКО, с просьбой снизить цены на услуги на 32,8% на период до 31 октября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

В письме подрядчикам (имеется в распоряжении «Ъ-Волга») «Экология», в ноябре 2024 года получившая статус регоператора по вывозу бытовых отходов, ссылается на «сложную экономическую ситуацию», поскольку Комитет ценового регулирования по предписанию ФАС снизил тарифы на вывоз мусора. С первого июля 2025 до конца года тариф на вывоз мусора составляет 584,35 руб./ куб. м (с учетом НДС) вместо 622,07 руб. / куб. м. При этом до исполнения предписания ФАС ожидалось, что с 1 июля 2025 года тариф не понизится, а, наоборот, повысится с 622,07 руб./куб. м. до 672,01 руб.

Согласно предписанию антимонопольной службы, из необходимой валовой выручки (НВВ) регионального оператора исключаются фактические расходы на транспортирование ТКО в 2021 году в соответствии с решением ФАС России по делу о нарушении антимонопольного законодательства прежним регоператором ООО «ЭкоСтройРесурс» и транспортировщиками ТКО и часть отрицательных корректировок предыдущего периода регулирования.

В решении ФАС говорится о том, что ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «Дакант», АО «Чистый город», ООО «Трансресурс», ООО «Транском» и др. заключили соглашения, результатом которых стало ограничение конкуренции при проведении в 2019-2021 годах торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Самарской области. Общая сумма начальных максимальных цен торгов, в рамках которых заключены антиконкурентные соглашения, составила 31, 2 млрд руб.

В пресс-службе АО «Экология» подтвердили подлинность письма от лица генерального директора компании в адрес транспортировщиков ТКО.

Сабрина Самедова