«Форвард вошел в историю как главный жулик в футболе»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как спортсмен сумел заключить контракт с «Саутгемптоном».

Мошенников в истории спорта всегда было немало, но настоящих аферистов, которые с блеском проворачивали схемы в стиле Остапа Бендера, единицы. Один из них — футболист Али Диа. Когда стало понятно, что как игрок он не подходит даже любителям, сенегалец пошел другим путем. Его приятель обзванивал клубы Английской премьер-лиги, представлялся обладателем «Золотого мяча» Джорджем Веа и предлагал заключить контракт со своим двоюродным братом, который якобы выступал за ПСЖ.

Поддельного бумажного резюме и видеокассеты, на которой, кстати, была нарезка игры реального, только молодого Веа, вполне хватило «Саутгемптону». Наставник команды Грэм Сунесс тут же предложил нападающему контракт — 2 тыс. фунтов за один месяц. А дебют Али состоялся сразу в Премьер-лиге в матче с «Лидс Юнайтед». Нападающий появился на поле на 32-й минуте, после чего все стало ясно. Фанаты свистели, а игроки утверждали, что Диа бегал по полю как олень по льду. В конце второго тайма его заменили, и больше на поле он не выходил никогда. Но деньги форвард получил в полном объеме и вошел в историю как главный жулик в футболе.

Хотя, если быть откровенным, то сумма в 2 тыс. фунтов слишком скромна для такого громкого титула. Ведь в мире футбола масса историй, когда за игрока, который не приносил пользу клубу, платили большие деньги. Самый яркий представитель этой плеяды — Карлос Энрике Рапосо. В 1980-е бразилец дурил разные команды почти 10 лет. Правда, талант у него все же был. Но во взрослом возрасте на поле Энрике не выходил, ссылаясь то на травмы, то на проблемы в семье. Контракты он заключал благодаря связям с мафией. Нападающий не забил ни одного мяча за карьеру, что не помешало ему заработать больше $1 млн.

