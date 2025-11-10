Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о брендах с нетрадиционным подходом к ювелирным изделиям.

Есть украшения, которые блестят и сияют, а есть те, что словно пережили катастрофу и выжили, став еще красивее, они будто вырублены из куска металла топором. Parts of Four — один из таких брендов. Его основатель, американский художник Эван Сагерман, делает не кольца, а ритуальные предметы, тяжелые, лишенные блеска и намеренно шероховатые, как будто их выковали в кузнице. Это украшения для индустриальных минималистов: окисленные поверхности, необработанные камни, архитектурные формы в стиле брутализма.

Та же эстетика живет на руках Мишель Лами, музы и соратницы Рика Оуэнса. Это кольца и браслеты Hunrod, которые Лами делает вместе с Лори Родкин, выглядят они так, будто хранились под толщей земли несколько тысячелетий и лишь недавно были обнаружены археологами. Ну и все мы помним ее фирменный способ их носить — по много сразу.

В России концепт-стор Project 3.14 не только привозил западных ювелирных бруталистов, но и показывал локальных дизайнеров, работающих в этом — не самом простом для восприятия — стиле. И непростом, прежде всего потому, что он для обывателя может быть сложно отличим от ювелирных поделок, которые получаются грубыми от недостатка мастерства, а не из-за философского замысла.

