Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, почему автомобильные бренды откладывают переход на производство исключительно электрокаров.

Фото: Mercedes-Benz

На прошлой неделе пришли две новости от разных компаний, но на одну тему. И тема эта — отказ от планов немедленно электрифицировать весь автомобильный транспорт. Причин тут много. Электромобили по-прежнему стоят дороже их сопоставимых по потребительским качествам аналогов с двигателями внутреннего сгорания. Зарядная инфраструктура по-прежнему неразвита, а в некоторых регионах и даже странах, можно сказать, ее нет вовсе. Зарядка даже на «быстрых» станциях занимает ощутимо больше времени, чем заправка бензином или соляркой… И так далее. То, что было очевидно многим, сегодня, наконец, поняли и в автомобильных компаниях.

Весной этого года на рынке — мировом, не российском — дебютировала модель Mercedes-Benz CLA третьего поколения. Автомобиль предлагался исключительно «на батарейках». Прошло полгода, и компания из Штутгарта все же решила выпустить бензоэлектрическую модификацию: прием заказов в Европе уже объявлен. Автомобиль оснастили полуторалитровой «турбочетверкой» и новой 8-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением, в которую встроен 30-сильный электромотор. В зависимости от модификации силовая установка суммарно выдает 156, 184 или 211 л. с. Модель будет предлагаться как с передним приводом, так и с полным.

А чуть ранее своими планами на будущее поделилась марка Bentley. В Крю сообщили о пересмотре своей стратегии Beyond100+, в которой были прописаны планы по электрификации всех моделей марки. Гибридные Bentley теперь решено производить как минимум до 2035 года. Хотя изначально планировалось, что уже в 2030 году Bentley будет выпускать автомобили исключительно «на батарейках». Британцы также анонсировали появление в линейке марки новых моделей с традиционным ДВС и с подключаемыми гибридными агрегатами. Как говорится в заявлении Bentley, компания намерена сделать гамму силовых установок гибкой, чтобы удовлетворять потребности самых разных клиентов на разных мировых рынках, не уточняя, где именно хотят покупать традиционные Bentley с бензиновыми моторами.

