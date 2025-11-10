Руководителем омской ТГК-11 назначен Дмитрий Бондарь

Новым гендиректором омского АО «ТГК-11» назначен Дмитрий Бондарь. Губернатору Виталию Хоценко 10 ноября его представил Сергей Дрегваль — гендиректор ПАО «Интер РАО», в состав которого входит генерирующая компания.

«Перед новым руководителем ТГК-11 поставлены задачи по повышению эффективности управления энергетическими активами в Омской области, дальнейшей модернизации генерирующего оборудования, а также развитию и повышению надежности генерирующего и теплосетевого комплекса региона»,— говорится в сообщении ТГК-11.

По словам господина Хоценко, до 2027 года компания запланировала обновить четыре турбоагрегата ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

Уроженец Омска Дмитрий Бондарь работает в энергетике более 20 лет. В 2015-2024 годы занимал пост первого заместителя руководителя ООО «Интер РАО — Центр управления закупками». В кресле гендиректора ТГК-11 он сменил Олега Хилько, который руководил генерирующей компанией с августа 2023 года.

Валерий Лавский