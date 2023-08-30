Сменился гендиректор «ТГК-11»

Генеральным директором АО «ТГК-11» (входит в «Интер РАО») назначен Олег Хилько. Он сменил на этом посту Владислава Полочанского, который занимал должность с 2016 года.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Как сообщили в компании, Олег Хилько ранее занимал пост генерального директора АО «Омск РТС», а в энергетической сфере он работает более 20 лет.
К обязанностям гендиректора Олег Хилько приступит с 1 сентября 2023 года.
АО «ТГК-11» объединяет энергогенерирующие мощности Омской области, в его состав входят омские ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5.