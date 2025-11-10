В Европе опасаются возможностей Китая по удаленному отключению электробусов

Власти Норвегии, Дании и Великобритании в срочном порядке проверяют информацию о том, что китайский производитель электробусов Yutong может дистанционно деактивировать или выводить из строя свой транспорт, сообщает Financial Times. Компания поставила в Британию около 700 автобусов и готовится продать еще больше, в том числе двухэтажные электробусы для Лондона.

В прошлом месяце транспортный оператор Осло, Ruter, провел тесты нового автобуса от Yutong. Проверка подтвердила, что у китайской компании был удаленный доступ к автобусу, включая его систему управления аккумулятором и питанием. «Теоретически автобус Yutong может быть остановлен или выведен из строя производителем»,— добавили в Ruter.

Впрочем, в Ruter заверили, что смогут сохранить контроль над китайским автобусом: для этого достаточно извлечь сим-карту производителя, поскольку все подключения проходят через нее.

Несмотря на это, правительство Британии совместно с Национальным центром кибербезопасности начало собственное расследование вокруг электробусов Yutong.

В сообщении Yutong говорится, что компания соблюдает все законы и требования европейских стран, а удаленный доступ нужен лишь для технического обслуживания автобусов. «Данные защищены шифрованием и ограничениями контроля доступа. Никому не разрешается получать доступ к этим данным или просматривать их без разрешения клиента»,— заявила Yutong.

Крупнейший в Дании оператор общественного транспорта Movia заявил, что проблема характерна не только для китайских автобусов, но и для электромобилей из многих других стран, в том числе Западной Европы.

