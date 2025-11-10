Лукашенко анонсировал переговоры с делегацией США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время пройдут переговоры белорусской стороны с делегацией США. По его словам, планируется обсудить в том числе ситуацию на границе с Литвой.

«Мы, наверное, почти ничего не возим через эту границу в связи с санкциями. Только какие-то виды товаров, которые очень-очень нужны тем же литовцам или полякам»,— сказал Александр Лукашенко на совещании с правительством. «Обо всем остальном мы еще поговорим в ближайшее время на переговорах с делегацией Соединенных Штатов Америки. Чувствую, что без них тут не обошлось»,— заявил белорусский президент.

Правительство Литвы 29 октября решило полностью закрыть границу с Белоруссией как минимум на месяц В ответ на ограничения Белоруссия перестала пропускать через границу литовские грузовики. За три дня пропуск фур частично возобновился через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог).

Лусине Баласян