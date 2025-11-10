Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Имя порицательное

Дональда Трампа освистали на стадионе

Дональд Трамп вновь стал центральной фигурой громкой околоспортивной истории. Первым ее актом стало известие о желании президента США увековечить свое имя в названии нового стадиона «Вашингтон Коммандерс». Вторым — визит главы государства на воскресный матч этого столичного клуба по американскому футболу. Выход в свет оказался невеселым. Болельщики несколько раз громко освистали Трампа, а команда, к которой он проявил небезразличие, играла из рук вон плохо. В итоге почетный гость покинул мероприятие раньше времени.

Фото: Nick Wass / AP

Фото: Nick Wass / AP

Президент США Дональд Трамп, во время второго срока уделяющий чрезвычайно большое внимание спорту, вновь оказался в центре довольно занимательной околоспортивной истории. Она связана с клубом Национальной футбольной лиги (NFL) «Вашингтон Коммандерс», руководителей которого летом глава государства яростно критиковал за отказ от прежнего названия «Редскинс» («краснокожие»), признанного оскорбительным для коренных американцев. Тогда Трамп даже прибегнул к шантажу: он угрожал клубу срывом сделки по строительству нового стадиона.

Новая история с его участием развернулась как раз вокруг этого объекта. Он должен быть возведен на месте стадиона имени Роберта Кеннеди, где вашингтонская команда по американскому футболу играла домашние матчи с 1961 по 1996 год. Обойтись стройка должна в $3,7 млрд ($1 млрд внесет округ Колумбия, оставшиеся расходы понесет клуб). Работы планируется начать в 2026 году (после сноса старого сооружения), а продлятся они до 2030-го. Причем президент, похоже, оттаял: выяснилось, что заинтересовало его имя арены.

Как сообщил телеканалу ESPN высокопоставленный источник в Белом доме, владельцам «Вашингтон Коммандерс» «по неофициальным каналам связи» было передано скромное «желание Трампа» назвать стадион в его честь.

В клубе от комментариев отказались. Впрочем, по всей видимости, от спортивной организации в этом смысле мало что зависит: она, по данным источника ESPN, может распоряжаться лишь коммерческим названием стадиона путем продажи соответствующих прав спонсору. Полномочий закрепить за стадионом имя конкретного человека у команды нет — это прерогатива Совета округа Колумбия.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт информацию ESPN не опровергла. «Это было бы красивое название,— заявила она.— Именно президент Трамп сделал строительство стадиона возможным». А вскоре Дональд Трамп и сам косвенно подтвердил серьезность своих намерений. Он появился на матче «Вашингтон Коммандерс», который пока базируется в соседнем штате Мэриленд. Домашняя встреча столичного клуба против «Детройт Лайонс» была рядовой игрой регулярного чемпионата, которые президенты посещают крайне редко. За всю историю было лишь два случая: почти полвека назад, в 1978 году, отметился Джимми Картер, а за девять лет до него — Ричард Никсон.

Уже шла первая четверть матча, когда самолет президента с первым лицом на борту облетел Northwest Stadium и приземлился в нескольких километрах от арены. «Это был величайший пролет в истории, согласны? — обратился Трамп к окружившим его уже на земле репортерам и тут же сам ответил на свой вопрос: — Никому никогда такой пролет не удавался!» Ушел он в предвкушении хорошей игры, отметив, что любит посещать спортивные мероприятия, ведь «спорт — это жизнь в миниатюре».

Вот только воскресная миниатюра, видимо, не пришлась Трампу по вкусу. Местная команда играла неважно (в итоге она уступила со счетом 22:44). Да и встретили президента в Мэриленде не слишком радушно.

Главу государства, занявшего место в ложе владельца «Коммандерс» Джоша Харриса, несколько раз показывали на большом экране. Трибуны всякий раз отвечали громким свистом, который слегка разбавляли сдержанные аплодисменты отдельных болельщиков.

Зрители выражали недовольство и во время перерыва, когда президент зачитывал присягу в ходе церемонии в честь Дня ветеранов. В итоге Дональд Трамп покинул стадион задолго до окончания матча.

Подходящий контекст для описания этого действа крупным американским газетам найти было несложно. Практически все упоминали продолжающийся в стране вот уже больше месяца шатдаун. А перебирая другие случаи, когда главный герой посещал крупные спортивные мероприятия, не забыли о том, как его приняли на матче финальной серии бейсбольного play-off шестилетней давности с участием «Вашингтон Нэшионалс». «Посадите его!» — скандировали тогда болельщики.

Роман Левищев

