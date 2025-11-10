Ижевский АвтоВАЗ возобновил продажи Lada Largus после проверки

АвтоВАЗ возобновил продажи модели Lada Largus, собиравшейся в Ижевске, после приостановки с 21 октября из-за проблем с рулем. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Проблема была связана с жидкостью одного из поставщиков, используемой в клапане, которая со временем теряла вязкость, требуя дополнительного прогрева автомобиля перед движением.

После дополнительной проверки и выбора нового поставщика жидкости продажи были возобновлены. Отдельно в АвтоВАЗе отметили, что на время проверки производство Lada Largus «не прерывалось и продолжается в плановых объемах».

Напомним, с 21 октября в дилерской сети Lada были приостановлены продажи модели Lada Largus. Это решение принято после сообщений о затрудненном вращении руля.

Анастасия Лопатина