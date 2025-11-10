WSJ: к подрыву «Северных потоков» причастны три бойца элитного подразделения ВСУ

К делу о теракте на газопроводах «Северные потоки» в Балтийском море причастны семь человек. Из них трое — бойцы элитного подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой источники, знакомые с расследованием федеральной полиции Германии в Потсдаме.

Фото: File Photo / Reuters

Четверо других задержанных оказались опытными глубоководными водолазами. На всех причастных к подрыву выданы ордеры на арест. Их личности установлены. Одним из факторов, позволивших идентифицировать участников операции, уточняет WSJ, стала сделанная немецким радаром черно-белая фотография. На снимке было видно лицо украинского водолаза. После опознания полиции удалось найти его профиль в социальных сетях и сайты, которые указывали на других подозреваемых.

О фактическом завершении расследования теракта на «Северных потоках» в конце августа сообщала газета Die Zeit. В публикации были названы имена подозреваемых. Среди них — гражданин Украины Сергей Кузнецов, киевский инструктор по дайвингу Владимир Журавлев, проходивший обучение в немецкой армии военнослужащий Всеволод К. (мог погибнуть во время российско-украинского конфликта), профессиональный дайвер Валерия Т. и присоседившийся к группе последним Евгений Успенский. При этом жена Успенского Светлана, которая ранее фигурировала среди участников теракта, в этом списке не упоминается. Ничего не известно о капитане судна, также не раскрывается имя предполагаемого специалиста по взрывчатке. Указано лишь, что в состав экипажа входил шкипер Юрий Т. из Одессы.

В конце сентября один из подозреваемых — Владимир Журавлев был арестован в Прушкуве по запросу Германии. Однако уже в середине октября окружной суд Варшавы освободил его из-под стражи.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Взорвались только правые и левые».