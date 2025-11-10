Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Назначена замминистра культуры Челябинской области

Заместителем министра культуры Челябинской области назначена Елена Карпова. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

На новом месте работы Елену Карпову ждет испытательный срок в течение одного месяца. До этого она занимала должность начальника управления жилищного строительства министерства строительства и инфраструктуры региона.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в августе предыдущий замминистра культуры Павел Ярославцев скончался в возрасте 54 лет.

Виталина Ярховска

