В Челябинской области скончался заместитель министра культуры

Скончался заместитель министра культуры Челябинской области Павел Ярославцев, сообщает пресс-служба регионального минкульта. Ему было 54 года.

Павел Ярославцев также являлся начальником управления материально-технического обеспечения министерства культуры Челябинской области. Должность заместителя министра он занимал с июня текущего года.

Ранее Павел Ярославцев также руководил домом культуры «Сосновка», работал заместителем руководителя отдела по охране объектов культурного наследия управления культуры администрации Челябинска, а также начальником отдела генерального плана и перспективного развития территории, архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа.