Слуцкий: депутаты Госдумы могут призвать США к отказу от эскалации в Венесуэле

Комитет Госдумы по международным делам внес в Госдуму проект обращения к парламентариям стран ООН и мировому сообществу по поводу эскалации у границ Венесуэлы. Он будет рассмотрен на заседании 11 ноября. Об этом сообщил председатель комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

«Комитет предлагает Совету Думы включить вопрос о рассмотрении проекта обращения в повестку дня пленарного заседания 11 ноября»,— сказал господин Слуцкий (цитата по ТАСС).

Депутаты Госдумы планируют призвать парламенты государств - членов ООН, международные парламентские организации и мировое сообщество «решительно осудить усиление военного присутствия Соединенных Штатов Америки в южной части Карибского моря вблизи территориальных вод Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями», сообщает агентство ТАСС со ссылкой на текст проекта обращения.

По приказу Дональда Трампа США с сентября наносят удары по судам у побережья Венесуэлы, которые, по утверждению американской стороны, связаны с наркокартелями. Американские СМИ сообщали, что Пентагон определил потенциальные цели. При этом, по данным CNN, на закрытом брифинге с участием госсекретаря США Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета и сотрудника Управления юридического советника Белого дома законодателям сообщили, что основания для ударов по судам с наркоторговцами не предполагают атаки по самой Венесуэле «или каким-либо другим территориям».

Газета The Washington Post (WP) cо ссылкой на внутренние документы американского правительства сообщала, что под предлогом усиливающегося военного давления со стороны США президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой о помощи. Как сообщило издание, Россию, в частности, венесуэльское правительство попросило помочь в укреплении системы ПВО Венесуэлы, в том числе за счет ремонта закупленных в свое время у Москвы истребителей Су-30.

Анастасия Домбицкая