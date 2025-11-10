«АвтоВАЗ» возобновил продажи Lada Largus

«АвтоВАЗ» возобновил реализацию Lada Largus. Продажи машины этой модели приостанавливали для проверки работы одного из клапанов, сообщили в пресс-службе компании. По данным дилерской сети, проблемы возникали из-за использования «специальной жидкости одного из поставщиков».

Ограниченная партия Lada Largus прошла испытания на дорогах, полигоне и в климатической камере. Установлено, что техническая жидкость со временем «может проявлять сниженные показатели вязкости» (цитата по «Интерфакс»). Из-за этого автомобиль необходимо дольше прогревать перед началом движения. «АвтоВАЗ» поменял поставщика и выбрал того, чей продукт полностью отвечает «техническим требованиям по вязкости и сохранению этих характеристик с течением времени».

Накануне Росстандарт сообщал, что с 21 октября дилерская сеть приостановила продажи Lada Largus из-за возможных проблем с рулевым управлением. На техническую неисправность жаловались покупатели. В компании уточняли, что после ремонта повторных обращений клиентов не было.