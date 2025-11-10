«АвтоВАЗ» возобновил продажи Lada Largus
«АвтоВАЗ» снова открыл продажи Lada Largus после проверки работы клапанов
«АвтоВАЗ» возобновил реализацию Lada Largus. Продажи машины этой модели приостанавливали для проверки работы одного из клапанов, сообщили в пресс-службе компании. По данным дилерской сети, проблемы возникали из-за использования «специальной жидкости одного из поставщиков».
Ограниченная партия Lada Largus прошла испытания на дорогах, полигоне и в климатической камере. Установлено, что техническая жидкость со временем «может проявлять сниженные показатели вязкости» (цитата по «Интерфакс»). Из-за этого автомобиль необходимо дольше прогревать перед началом движения. «АвтоВАЗ» поменял поставщика и выбрал того, чей продукт полностью отвечает «техническим требованиям по вязкости и сохранению этих характеристик с течением времени».
Накануне Росстандарт сообщал, что с 21 октября дилерская сеть приостановила продажи Lada Largus из-за возможных проблем с рулевым управлением. На техническую неисправность жаловались покупатели. В компании уточняли, что после ремонта повторных обращений клиентов не было.