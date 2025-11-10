На Ямале ликвидировали незаконные свалки общей площадью 740 кв. м

Природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проверила соблюдение экологического законодательства в Ямальском районе и выявила несанкционированные свалки в селах Сеяха, Салемал и Панаевск. Общая площадь свалок превышала 740 кв. м, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ведомство направило представление главе муниципального образования с требованием устранить нарушения и подало иски в суд, чтобы обязать местные власти ликвидировать свалки.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, решения суда уже исполнены.

Ранее природоохранная прокуратура ЯНАО через суд обязала ООО «Мегаполис» ликвидировать несанкционированную свалку, обнаруженную на их земельном участке в Ноябрьске.

Ирина Пичурина