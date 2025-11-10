Нам не страшен режиссер

Художница Мария Трегубова и режиссер Кирилл Вытоптов поставили в Театре на Таганке спектакль для всей семьи «Три поросенка. Ой». Они превратили известную сказку в яркое зрелище о том, как рождается театр. Иронию создателей оценила Марина Шимадина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картонные декорации стилизованы под детские рисунки, а креативные костюмы превращают ежей, комаров и прочую живность в настоящих «фантастических тварей»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Картонные декорации стилизованы под детские рисунки, а креативные костюмы превращают ежей, комаров и прочую живность в настоящих «фантастических тварей»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Идейными вдохновительницами постановки стали Аня и Надя Михалковы: они решили обратиться к наследию деда, Сергея Михалкова, который пересказал английскую народную сказку о трех поросятах и перевел знаменитую песню «Нам не страшен серый волк» из диснеевского мультфильма. Но художница Мария Трегубова, выступившая тут как автор постановки, и режиссер Кирилл Вытоптов, отталкиваясь от хрестоматийного сюжета, придумали собственную историю. Они решили поговорить о том, что больше всего волнует театральных людей,— о самом театре. О том, «из какого сора» порой рождаются спектакли, о закулисной изнанке профессии, об актерских «болях» и в то же время — о чистой радости игры и создания новых миров. Трегубова здесь продолжает магистральную тему своего учителя Дмитрия Крымова, который размышлял об ужасном и прекрасном «чудовище театра» во многих своих постановках от «Муму» в Театре наций до спектакля «Моцарт. Дон Жуан. Генеральная репетиция» в «Мастерской Петра Фоменко».

Здесь режиссером действия внезапно становится Волк — огромная кукла, которой управляют несколько человек (кукловождению артистов обучал Максим Кустов из Театра Образцова), а озвучивает его, находясь при этом на сцене, харизматичный Сергей Епишев (в другом составе — Василий Уриевский). Волк признается, что уже съел трех поросят из очень плохого спектакля и теперь не может переварить это искусство. Но вызывается поставить собственную сказку, используя декорации и реквизит из подбора. Этот постмодернистский по сути подход дает авторам бесконечный простор для игры, цитирования и шуток на любой возраст.

Кукольные поросята, которых практически откопали в мусорных мешках, сообщают, что они любят колу, картошку фри и игру «Майнкрафт», вызывая живой отклик у детей в зале. А взрослые с пониманием реагируют на ЗОЖ-установки старшего, правильного поросенка.

Много «пасхалок» тут для театралов: Волк ставит свой спектакль по Станиславскому, не расставаясь с его книжечкой, и больше всего достается пожилому актеру, играющему Волка (Александр Резалин) — ему никак не удается найти зерно роли и напугать поросят, потому что «не волк он по крови своей». А театральные термины и понятия становятся материалом для ироничной игры слов: плагиат — «плохиат», роль нужно «прожевать» и так далее.

Сценическое оформление «из подбора» получилось эффектным. Яркие картонные декорации стилизованы под детские рисунки, а креативные костюмы превращают ежей, комаров и прочую живность в настоящих «фантастических тварей». Строительство домиков поросят становится отдельным аттракционом. Ниф-Ниф (Екатерина Вострова) собирает по всему залу фантики и выстраивает экологический арт-объект из мусора («сейчас я превращу эту инсталляцию в перформанс»,— обещает Волк). А Нуф-Нуф (Павел Комаров) сооружает себе жилище из декораций к другим спектаклям, и в процессе из кофров появляются живые три сестры и три мушкетера.

Сказка идет по классическому сценарию, пока дело не доходит до старшего поросенка Наф-Нафа (Алексей Финаев-Николотов), который отказывается пускать братьев в свой каменный дом, апеллируя к басне Крылова про Стрекозу и Муравья. Тут создатели предлагают зрителям самим ответить на вопрос: что важнее — справедливость или милосердие? И всегда ли правильно руководствоваться голосом разума и воздавать каждому по делам его; или доброе сердце превыше холодной логики.

В драматичном финале Волк все-таки съедает беспечных братьев, но благодаря доктору Айболиту, ведущему прямые видеовключения из его живота, они освобождаются вместе с другими проглоченными — семерыми козлятами, Красной Шапочкой и ее бабушкой в виде изобретательно придуманных кукол и устраивают дискотеку под музыку живого трио.

Надо заметить, что Театр на Таганке совместно с компанией «М_Фабрика детского контента» собрал для постановки сильнейшую команду: помимо уже упомянутых это композитор Настасья Хрущева, хореограф Ксения Михеева, художник по свету Иван Виноградов, видеохудожник Илья Старилов. Так что качество постановки соответствует высокому профессиональному уровню. При этом спектакль рассчитан на широкую аудиторию, каждая группа найдет в нем свое: самые маленькие увидят детскую сказку, подростки порадуются ее деконструкции и современным аллюзиям, а взрослые на время станут детьми и будут наслаждаться игрой в театр, но заодно задумаются, какие паттерны поведения мы вкладываем детям через вроде бы безобидные сказки и не пора ли их смыслы пересмотреть.

Марина Шимадина