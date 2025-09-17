Евраев: «Шинник» может выйти в Премьер-лигу к 2030 году

Ярославский ФК «Шинник» может выйти в Премьер-лигу к 2030 году (сейчас клуб выступает в первой лиге), уверен губернатор Михаил Евраев. Свое мнение он озвучил на пресс-конференции, состоявшейся 17 сентября.

Фото: Правительство Ярославской области

Господина Евраева спросили о судьбе стадиона «Шинник», место расположения которого рассматривается ПСБ для размещения нового офиса в рамках релокации из Москвы. Однако на пресс-конференции господин Евраев сообщил: высока вероятность, что новый стадион будут строить на прежнем месте. После этого губернатор перешел к комментированию общей ситуации с командой.

«Понятно, что командой надо заниматься. Это дело дорогостоящее. Думаю, что в ближайшее время вопрос со спонсором тоже решим. Стратегическая задача —построить новый стадион. Желательно там, где он сейчас находится. И чтобы у нас команда, например, к 2030 году вышла в Премьер-лигу. Это абсолютно реалистичная цель»,— сказал Михаил Евраев.

Алла Чижова