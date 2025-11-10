МИД Ирана сообщил о визите инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на прошлой неделе посетили несколько ядерных объектов в Иране, включая Тегеранский исследовательский реактор (TRR). Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на еженедельной пресс-конференции.

«Пока мы являемся участником Договора о нераспространении ядерного оружия, мы будем соблюдать наши обязательства, и только на прошлой неделе инспекторы МАГАТЭ посетили несколько ядерных объектов, включая Тегеранский исследовательский реактор»,— сказал господин Багаи (цитата по Reuters).

На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал в интервью Financial Times, что с момента завершения июньской ирано-израильской войны МАГАТЭ провело около десятка инспекций в Иране. При этом он отмечал, что экспертам агентства не был предоставлен доступ к наиболее важным ядерным объектам Фордо, Натанзу и Исфахану, которые подверглись бомбардировкам со стороны США. В том же интервью глава агентства заявил, что почти весь обогащенный до 60% уран по-прежнему остается в Иране, и призвал Тегеран вернуться к полноценному сотрудничеству.

В октябре министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). До этого Высший совет национальной безопасности Ирана высказывался за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ. Решение, по заявлениям Тегерана, связано с решением Совбеза ООН восстановить санкции против Ирана.

Анастасия Домбицкая