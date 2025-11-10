МИД Ирана: Тегеран готовится сменить посла в России

Иранские власти в настоящее время выбирают кандидатуру на пост посла в России. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на еженедельной пресс-конференции.

«Для других стран, в том числе для Италии и России, процесс выбора кандидатуры посла все еще продолжается»,— сказал господин Багаи (цитата по Shahraranews).

В настоящее время пост посла Ирана в РФ занимает Казем Джалали. Он занял должность в 2019 году. До этого полномочия постоянного представителя в Москве исполнял Мехди Санаи.

Анастасия Домбицкая