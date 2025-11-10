Пушилин рассказал о попытках ВСУ прорвать окружение в Красноармейске

ВСУ пытались выйти из окружения ВС РФ в городе Красноармейск (украинское название — Покровск) через село Гришино, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, ВСУ также намеревались прорвать окружение в северной части города, но российские войска сорвали попытки деблокировки.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава ДНР Денис Пушилин

«Есть информация о сдавшихся в плен в итоге боевиках ВСУ»,— заявил Денис Пушилин в эфире «России 24».

Село Гришино расположено примерно в 2 км к северо-западу от Красноармейска. 26 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о завершении окружения группировки ВСУ в районе Красноармейска. 6 ноября Минобороны отчиталось о зачистке 64 зданий в городе и его агломерации.