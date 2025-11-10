Аналитики Opta считают «Краснодар» главным претендентом на победу в РПЛ

Аналитическое бюро Opta после первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) определило главного претендента на победу в чемпионате. Фаворитом считается «Краснодар», возглавляющий турнирную таблицу с 33 очками. Шансы действующего чемпиона страны оцениваются в 31,6%

Главным конкурентом «Краснодара» считается московский ЦСКА, набравший то же количество очков. Вероятность чемпионства столичного клуба составляет 30,4%. Третье место в классификации Opta занял петербургский «Зенит» (30 очков) — 27,1%. Далее идут московские «Локомотив» (9,1%; 30 очков) и «Спартак» (0,9%; 25 очков), а также калининградская «Балтика» (0,8%; 28 очков).

Претендентами на прямой вылет во второй по силе дивизион Opta назвала замыкающий таблицу «Нижний Новгород» (47%) и занимающий предпоследнее место «Сочи» (36,4%). В активе обоих клубов по 8 очков.

Таисия Орлова