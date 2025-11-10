«Дом.РФ» проведет IPO в ноябре

Госкорпорация «Дом.РФ» намерена провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Из пресс-релиза следует, что торги запланированы на ноябрь.

Ожидается, что бумаги «Дом.РФ» войдут в котировальный список первого уровня — на нем торгуются акции наиболее надежных компаний («голубые фишки») и государственные облигации. Инвесторы смогут приобрести только те акции, которые госкорпорация выпустила по дополнительной эмиссии по открытой подписке. Все привлеченные от размещения средства пойдут на развитие бизнеса, отметили в пресс-релизе.

Инвесторами могут выступить как физические лица, так и российские институциональные инвесторы. Компания решит, сколько акций будет размещать на IPO, после сбора заявок на покупку ценных бумаг. «Дом.РФ» берет на себя обязательство не продавать акции в течение 180 дней после первичного размещения.

Государство — действующий акционер «Дом.РФ». Оно планирует сохранить мажоритарную долю в капитале компании после IPO, поэтому не планирует продавать принадлежащие ей акции на первичном размещении.

«Дом.РФ» планирует привлечь через IPO до 30 млрд руб. Согласно отчету по МСФО «Дом.РФ», на 30 сентября собственные средства «Дом.РФ» составляли 415,7 млрд руб. Как выяснил «Ъ», сделка может быть закрыта в третьей декаде ноября. Несмотря на интерес участников рынка, размещение, скорее всего, не обойдется без крупных якорных инвесторов.

Подробности — в материале «Ъ» «Инвесторов готовят к переподписке».