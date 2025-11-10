Сельхозпредприятие оштрафовали из-за превышений по пестицидам в Спасском округе

ООО «Вперед» оштрафовали за нарушение регламентов применения пестицидов на территории Спасского округа Нижегородской области. Юрлицо привлекли к ответственности по ст. 8.3 КоАП РФ (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами), сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инспекторы выявили превышение нормы применения пестицидов при обработке посевов озимой пшеницы, рапса ярового и льна-кудряша. Размер штрафа не сообщается. По указанной статье для юридических лиц он предусмотрен в размере 10–100 тыс. руб.

Также выявлено неоднократное нарушение требований ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации». Предприятие не соблюдало сроки доведения информации о химической обработке посевов и не указывало рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее аналогичные нарушения выявили при обработке полей СПК «Заря» в Пильнинском округе.

Галина Шамберина